مصير شكوى زيزو والزمالك في اتحاد الكرة

لم تحسم لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، حتى الآن، القرار في الشكاوى المتبادلية بين أحمد سيد زيزو لاعب الأهلى ، مع الزمالك ناديه السابق، والتي مازالت محل دراسة داخل أروقة اتحاد الكرة.

شكوى الزمالك وزيزو باتحاد الكرة

وتقدم الزمالك بشكوى ضد أحمد سيد زيزو بعد توقيعه للاهلى قبل إنتهاء عقده مع ناديه، والمطالبة بنسب الاعلانات، فى المقابل تقدم زيزو بشكوى ضد الزمالك بيطالب فيها بالحصول على 80 مليون جنيه،مستحقات متأخرة.

جلسات استماع فى اتحاد الكرة

ورغم أن الفترة الماضية شهدت جلسات استماع سواء للاعب ومحاميه أو لمسئولى الزمالك، إلا أن التشكيل الجديد للجنة شئون اللاعبين، لم يصدر القرار في الشكوى، في ظل استقرار اللجنة على الاعتماد على الفحص الفني والمالى للوثائق المتبادلة بين الطرفين، خلال الفترة الماضية، وهو ما يسرع وتيرة اتخاذ القرار النهائي بشأن وضع اللاعب القانوني.

إخطارات لتقديم الزمالك أوراق ومستندات جديدة

وكشفت مصادر مسئولة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن تلقي إخطارات تفيد باستعداد نادي الزمالك لتقديم حزمة من الأوراق والمستندات الجديدة المتعلقة بأزمة لاعبه السابق أحمد مصطفى زيزو، كما استقرت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة على إصدار قرارها فى الشكاوى المتبادلة بين الزمالك وأحمد سيد زيزو لاعب الأهلى عقب نهاية الدورى المصرى، أي بعد 20 مايو الجارى.

وسبق وتم التقدم بمذكرتين إلى لجنة شئون اللاعبين الجديدة ، لعقد جلسة استماع جديدة بحضور الشئون القانونية بالقلعة البيضاء لشرح تفاصيل الأزمة بين الزمالك واللاعب، وكذلك إعادة تقديم صورة من المستندات التي سبق وتم التقدم بها في الشكاوى، إلا أنه لم يتم الرد على المذكرتي.

ياتى هذا في الوقت الذى أوضحت المصادر باتحاد الكرة أن الإجراءات المتبعة حالياً لا تتضمن تحديد أي موعد لعقد جلسات استماع بشأن الشكوى

