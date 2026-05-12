أول عرض سعودي يصل إلى إمام عاشور بعد الموافقة على رحيله

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي إمام عاشور لاعب النادي الأهلي المصري عرضا من أحد أندية الدوري السعودي تمهيدا للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.ووفقا لما ذكره تقرير لقناة “أون سبورتس” فإن نادي نيوم السعودي يستعد لتقديم عرض رسمي إلى إدارة الأهلي من أجل شراء المدة المتبقية في عقد إمام عاشور تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وكان إمام عاشور أثار أكثر من أزمة هذا الموسم بسبب مطالبته المستمرة بتعديل وتجديد عقده ورفع قيمته المالية أسوة بالثنائي حمود حسن تريزيغيه وأحمد مصطفى زيزيو.وأشعل آدم وطني جدلا حول مستقبل عاشور بعد تأكيداته حول رحيله اللاعب عقب نهاية الموسم الحالي.ويمتد عقد إمام عاشور مع الأهلي لموسمين مقبلين ما يمنح إدارة النادي قوة تفاوضية كبيرة قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

