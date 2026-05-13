برشلونة يزور ألافيس في أجواء احتفالية بعد التتويج بالدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفا على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، في تمام العاشرة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “مينديزوروتزا”، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

ويخوض برشلونة مواجهة الليلة وسط احتفالات صاخبة بعد تتويجه بلقب الليجا خلال الموسم الحالي، للمرة رقم 29 في تاريخه، بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو، التي أقيمت الأحد الماضي.

واحتفل نجوم البارسا بلقب الدوري الإسباني في حافلة مكشوفة بشوارع مدينة برشلونة، بعد نجاح الفريق في حصد اللقب للموسم الثاني على التوالي بقيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 91 نقطة، متفوقا بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف برصيد 77 نقطة، بينما يمتلك ألافيس 37 نقطة في المركز الثامن عشر.

وكان ألافيس قد تعادل في الجولة الماضية أمام إلتشي بنتيجة 1-1، ليظل متأخرًا بفارق نقطتين عن صاحب المركز السابع عشر، في صراع مباشر لتفادي الهبوط.

ويستعد الفريق لمواجهتين حاسمتين في الجولتين الأخيرتين أمام ريال أوفييدو ورايو فاييكانو، حيث تبدو فرص تحقيق الفوز واردة، لكن أي تعثر قد يعقد حساباته بشكل كبير، خاصة في حال الخسارة أمام برشلونة.

وعلى أرضه هذا الموسم، جمع ألافيس 24 نقطة من 17 مباراة، في حين يُعد برشلونة الأفضل خارج ملعبه بعدما حصد 37 نقطة من 17 مواجهة.

وتاريخيًا، يميل التفوق لصالح برشلونة، الذي فاز على ألافيس في مباراة الدور الأول بنتيجة 3-1، كما حقق سلسلة من ستة انتصارات متتالية أمام الفريق الباسكي، من بينها الفوز بثلاثية نظيفة في الموسم الماضي على نفس الملعب.

