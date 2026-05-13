الهلال يتوج ببطولة الدوري الرواندي وبعثته تعود للخرطوم استعدادا لدوري النخبة

أحرز نادي الهلال بطولة الدوري الرواندي قبل نهايته بثلاثة اسابيع، وكان الفريق قد حقق الفوز شرفيا ببطولة الدوري الموريتاني العام الماضي، كما فاز ببطولة دوري النخبة السوداني المؤهل للتمثيل الخارجي، ليحقق الفريق إنجازا فريدا بفوزه بثلاثة بطولات لدوريات مختلفة في ثلاثة أعوام بعد أن أجبرته ظروف الحرب على اللعب في دوريات تلك الدول واتخاذها أرضا افتراضية له ببطولات الاتحاد الإفريقي.

وتوج الهلال عقب فوزه عصر اليوم على غاسوجي يونايتد بهدفين مقابل هدف، جامعاً 73 نقطة وهو رقم لن يتمكن منافسوه من الوصل اليه في متبقي المباريات.

و ستعود بعثة نادي الهلال الى الخرطوم صباح غد الخميس استعدادا للمشاركة في دوري النخبة والذي سينطلق عصر الجمعة 15 مايو الجاري، وسيرابط رديف الهلال برواندا لاستكمال مباريات الفريق بالدوري الرواندي.