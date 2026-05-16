حمزة عبد الكريم يرد على مزاعم التجنيس والانضمام لمنتخب إسبانيا للشباب

رد حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر على الأنباء التى ترددت حول رغبة الاتحاد الإسباني لكرة القدم فى تجنيسه للمشاركة مع منتخب إسبانيا فى الاستحقاقات القادمة، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريق برشلونة للشباب.

ووضع حمزة عبد الكريم صورته مرتدياً قميص منتخب مصر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، لينفي بذلك الأخبار التى ترددت مؤخراً حول إمكانية انضمامه لمنتخب إسبانيا بعد حصوله على الجنسية الإسبانية.

حمزة عبد الكريم يتألق في برشلونة

وأكد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم أنه يركز على التطور بشكل مستمر داخل صفوف برشلونة، مشيراً إلى أن تسجيل الأهداف وحده لا يكفي، بل يسعى لتطوير جميع جوانب مستواه الفني والبدني من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة من تجربته الحالية.

وقال حمزة عبد الكريم، فى تصريحات لشبكة «بي إن سبورتس»، إنه يحاول التعلم يومياً من التدريبات والمباريات، مؤكداً أن كل دقيقة يخوضها بقميص برشلونة تمثل فرصة جديدة لاكتساب الخبرات والتطور داخل الملعب، موضحاً أن إحراز الأهداف لا يمثل الهدف الوحيد بالنسبة له، مشدداً على أهمية العمل على تحسين جوانب أخرى فى أدائه حتى يصبح أكثر تكاملاً داخل الفريق.

وأضاف أن كرة القدم الجماعية تمثل الأساس داخل برشلونة، وهو ما يساعده على التأقلم تدريجياً مع أسلوب اللعب، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يقدمون له الدعم داخل المباريات والتدريبات.

ويواصل المهاجم المصري لفت الأنظار مع الفريق، بعدما ساهم في الفوز على تينيريفي بثلاثية نظيفة، عقب تسجيله أحد أهداف اللقاء، ليقود برشلونة إلى التأهل لنصف نهائي كأس الأبطال.

وأشار حمزة عبد الكريم إلى أن الجهاز الفني في النادي يدرك جيداً نقاط قوته وإمكاناته الفنية، مؤكداً أنه يعمل باستمرار على تطوير هذه المميزات خلال التدريبات حتى تنعكس بصورة أكبر في المباريات الرسمية.

وأكد حمزة عبد الكريم أن زملاءه داخل الفريق يقدمون له دعماً كبيراً باستمرار، من أجل مساعدته على إظهار إمكانياته الفنية وتقديم أفضل ما لديه داخل الملعب.

وكان اللاعب المصري قد انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، مع وجود بند يمنح النادي الإسباني أحقية تفعيل الشراء النهائي عقب نهاية فترة الإعارة

اليوم السابع