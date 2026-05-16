مانشستر سيتي يفتح الباب لرحيل عمر مرموش ووجهة مرتقبة مفاجأة

فجر تقرير صحفي مفاجأة كبرى بشأن موقف مانشستر سيتي من بيع عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت تقارير صحفية في الفترة الماضية، تشير لرغبة أكثر من نادٍ، للتعاقد مع عمر مرموش، في ظل الدقائق القليلة التي يحصل عليها مع مانشستر سيتي.

وبحسب ما ذكرت شبكة “the Daily Briefing” البريطانية، فإن مانشستر سيتي منفتح على بيع عمر مرموش، خلال الميركاتو الجاري.

وأوضحت التقارير أن برشلونة في حالة تأهب، ويراقب موقف عمر مرموش، لاحتمالية ضمه، خلال الميركاتو المقبل.

هذا وكانت تقارير صحفية في وقت سابق قد أوضجت أن أستون فيلا يرغب هو الآخر في التعاقد مع عمر مرموش، وسيكون هناك فرصة كبيرة لبحث إمكانية ضمه حال تمكن “فيلا” من التأهل لدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

