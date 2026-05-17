تدخل وزارة الرياضة والأولمبية لحل أزمة عبد اللطيف منيع واتحاد المصارعة

تدخلت وزارة الشباب والرياضة بقيادة جوهر نبيل فى أزمة البطل عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة مع مسئولى الاتحاد، على خلفية الأزمة التى أعلن عنها اللاعب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مؤكدا عدم الاهتمام وتجاهل الأبطال.

جلسة بين وزارة الرياضة وعبد اللطيف منيع بعد قليل

وتواصل مسئولو وزارة الشباب والرياضة مع عبد اللطيف منيع لعقد جلسة بعد قليل مع اللاعب؛ للوقوف على الأزمة وأسبابها وحلها مع الاتحاد، فى ظل الدعم المتواصل من الوزارة للأبطال والاهتمام بكل تفاصيل مسيرتهم الرياضية نجو تحقيق الالقاب والميداليات بمختلف المحافل.

الأولمبية تتواصل مع اللاعب

كما تواصل ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية، مع اللاعب لعقد جلسة معه خلال الساعات المقبلة، لبحث الأزمة وحلها أيضاً، فى ظل أهمية التركيز مع الأبطال، خاصة أن عبد اللطيف منيع مرشح بقوة لحصد ميدالية اولمبية فى لوس أنجلوس.

عبداللطيف منيع يشكو عبر الفيس بوك

ونشر عبد اللطيف منيع عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “إلى كل من يهمه الأمر، أنا اللاعب الأولمبي عبد اللطيف منيع، وبكل وضوح أقولها: لا يوجد إعداد خاص، ولا إعداد عام، ولا حتى إعداد بدني يليق بلاعب يمثل اسم مصر.. والمستوى الحالي اللي أنا عليه لا يجيب ميدالية خشب في أضعف بطولة، ودي الحقيقة الكاملة بدون تجميل.. لكن وقت الحساب هيبان فيه كل شيء، وكل واحد هيتحاسب على دوره قدام ربنا وأمام الناس والتاريخ”.

