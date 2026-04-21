مصطفى فتحي يبدأ التأهيل الأسبوع المقبل أملا في اللحاق بكأس العالم

يبدأ مصطفى فتحي، نجم فريق بيراميدز، مرحلة جديدة في رحلة التعافي من الإصابة، حيث يخوض برنامج التأهيل الطبي لمدة 6 اسابيع بداية من الأسبوع المقبل، بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الترقوة.

مصطفى فتحي يخضع لجراحة في الترقوة

وكان اللاعب قد أجرى العملية مساء الأحد تحت إشراف الدكتور أشرف محرم، عقب تعرضه لخلع في الترقوة خلال المباراة الودية التي جمعت بيراميدز بفريق حلوان العام، في إطار الاستعدادات لمواجهة الزمالك، ليغيب على إثرها عن الملاعب خلال الفترة الحالية.

مصطفى فتحي يسابق الزمن للعودة

ويسعى مصطفى فتحي لتسريع عملية الاستشفاء من خلال الالتزام ببرنامج التأهيل الموضوع له بدقة، على أمل العودة في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن اللاعب يضع هدف اللحاق ببطولة كأس العالم 2026 ضمن أولوياته خلال المرحلة المقبلة.

متابعة مستمرة لمصطفى فتحي

ويخضع اللاعب لمتابعة مستمرة من الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، بقيادة الدكتور مصطفى المنيري، الذي يترقب مدى استجابته للبرنامج التأهيلي، تمهيدًا لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، ثم المباريات الرسمية.

بيراميدز يستعيد خدمات مصطفى فتحي الموسم المقبل

ويستعد الجهاز الفني للفريق في خدمات مصطفى فتحي في الموسم الجديد حيث تأكد انتهاء موسمه الحالي مع بيراميدز بسبب تلك الاصابة.

