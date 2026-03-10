الدولار يصعد مع ارتفاع أسعار النفط

سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعاً جديداً مدعوماً بصعود أسعار النفط، حيث لجأ المستثمرون إلى السيولة النقدية.

وهبط اليورو بنسبة 0.6% إلى 1.1548 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر في وقت سابق من الجلسة، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7% ليصل إلى 1.333 دولار.

وارتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.43% إلى 0.7795، في حين هبط الدولار الأسترالي 0.35% والدولار النيوزيلندي 0.1%.

وارتفع الدولار 0.4% أمام الين الياباني مسجلًا 158.47، وارتفع أيضًا أمام الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.26% إلى 1485.50.

أخبار 24