النفط يتخطى عتبة الـ100 دولار

2026/03/09
سجلت أسعار النفط، ارتفاعاً قياسياً مع صعود العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 20% لتصل إلى 111.24 دولار للبرميل، وسط مخاوف بشأن الإمدادات في ظل تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت في آخر التعاملات بما يصل إلى 18.35 دولار لتسجل 111.04 دولار للبرميل.
وكان سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، وهو المرجع الأمريكي للذهب الأسود، تخطى عتبة 100 دولار، للمرة الأولى منذ يوليو 2022، مدفوعاً بالحرب المتواصلة في الشرق الأوسط.
وعند افتتاح السوق في بورصة شيكاغو، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13.8% ليصل إلى 103.4 دولار.

