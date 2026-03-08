مصر تعلق الصادرات لدول الخليج واليمن بعد قفزة غير مسبوقة في تكلفة شحن الحاويات

قال مصدر مصري مسؤول إن المصدرين المصريين علقوا صادراتهم إلى دول الخليج واليمن نتيجة الارتفاع المفاجئ وغير المسبوق في تكاليف شحن الحاويات.

واضاف أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، في تصريح صحفي لموقع للقاهرة 24 أن هذا الارتفاع ناتج عن تصاعد المخاطر في المنطقة وارتفاع أسعار التأمين، مشيرًا إلى أن الزيادة في سعر الحاوية الواحدة تراوحت بين 2500 و3000 دولار فوق السعر الأساسي.

وأشار زكي إلى أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع أسعار شحن الحاويات، متوقعًا أن تصل الزيادة إلى 4500 دولار للحاوية الواحدة خلال الأيام المقبلة، ما دفع المصدرين إلى تعليق الشحنات، مؤكدًا أن الخسائر كبيرة جدًا.

وأضاف أن التوترات الإقليمية ستؤثر بشكل كبير على المنطقة ومصادر الطاقة، لافتًا إلى أن مصر كانت تصدر لإيران مواد خام وزراعية، منها كبريتات ومنجنيز ومواد أولية، ما يعني أن هذه الصادرات ستتأثر وقد تتوقف تمامًا.

وذكر أن تكلفة شحن المواد الخام المستوردة من الإمارات ودول الخليج ارتفعت بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما ينعكس مباشرة على الصناعة المحلية، خاصة في مجالات المواسير البلاستيكية والأدوات الصحية وغيرها من الصناعات المعتمدة على المواد الخام.

وأشار إلى أن الوضع في المنطقة متشابك ومعقد، محذرًا من أن استمرار التوترات لفترة أطول قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية في معظم دول الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، أكد زكي أن الدول الخليجية ستلجأ لاستيراد المواد الغذائية من مصر عن طريق البر، وهو ما سيكون منفذًا مهمًا لمواصلة الصادرات خلال الأزمة الحالية.

المصدر: القاهرة 24