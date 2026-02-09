انخفاض أسعار النفط والذهب والفضة يواصلان مكاسبهما

سجلت أسعار النفط، اليوم (الاثنين)، انخفاضاً بعد أن تعهدت الولايات المتحدة وإيران بمواصلة المحادثات حول البرنامج النووي لإيران المنتجة للنفط وعضو منظمة أوبك؛ مما هدأ المخاوف من احتمال نشوب صراع قد يعطل الإمدادات من المنطقة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 5029 دولاراً للأونصة

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً أو 0.72% إلى 67.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0134 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 50 سنتاً عند التسوية يوم الجمعة، وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً أو 0.66% إلى 63.13 دولار بعد ارتفاعه 26 سنتاً عند التسوية يوم الجمعة.

وتعهدت إيران والولايات المتحدة بمواصلة المحادثات النووية غير المباشرة بعد ما وصفه الجانبان بالمناقشات الإيجابية يوم الجمعة في عُمان على الرغم من وجود خلافات، وخفف ذلك من المخاوف من أن يدفع الفشل في التوصل إلى اتفاق الشرق الأوسط إلى حافة الحرب، بعد أن نشرت الولايات المتحدة المزيد من القوات العسكرية في المنطقة.

في السياق ذاته، واصل الذهب والفضة مكاسبهما اليوم (الاثنين) في ظل تراجع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريراً مهماً عن سوق العمل الأمريكي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع لتقييم مسار أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 5029.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنسبة تقارب 4% يوم الجمعة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.4% إلى 5051.0 دولار للأونصة، وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% بعد زيادتها بنسبة 10% في الجلسة السابقة.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من فبراير؛ مما جعل المعادن المقومة بالدولار أرخص ثمناً بالنسبة للمشترين الأجانب.

وقفزت أسواق الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها مع الفوز الساحق الذي حققته ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان في الانتخابات؛ مما أثار التوقعات بسياسات أكثر تيسيراً، في حين ساد شعور بالارتياح بين المستثمرين في “وول ستريت” بعد الانتعاش الأخير.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنه لا يتوقع أن يتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بسرعة لتقليص ميزانيته العمومية، حتى في ظل ترشيح كيفن وارش، الذي انتقد مشتريات البنك المركزي الأمريكي من السندات، لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

