النفط يواصل التراجع والذهب والفضة يتجهان لخسائر أسبوعية

سجلت أسعار النفط تراجعاً، اليوم (الجمعة)، حيث واصلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي انخفاضها، مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط، وتركيز المستثمرين على نتائج المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية المرتقبة في سلطنة عُمان في وقت لاحق من اليوم.

سجلت أسعار النفط تراجعاً، اليوم (الجمعة)، حيث واصلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي انخفاضها، مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط، وتركيز المستثمرين على نتائج المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية المرتقبة في سلطنة عُمان في وقت لاحق من اليوم.

العقود الآجلة لخام برنت إلى 67.05 دولار للبرميل

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتاً أو 0.74 % إلى 67.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت عند التسوية في الجلسة السابقة 2.75 %، ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 62.77 دولار للبرميل بانخفاض 52 سنتاً أو 0.82 %، بعد إغلاقه أمس الخميس على هبوط 2.84 %.

ويتجه الخامان لتسجيل أول تراجع أسبوعي في أكثر من شهر، وهما حالياً على انخفاض بأكثر من ثلاثة بالمائة عن أعلى مستوياتهما في 6 أشهر تقريباً المسجلة في أواخر يناير كانون الثاني عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران.

واتفقت البلدان على عقد محادثات في سلطنة عُمان اليوم الجمعة وسط تصاعد التوتر، وذلك بعد تعزيز الولايات المتحدة لقواتها في الشرق الأوسط، وجهود حثيثة بذلتها أطراف إقليمية لتجنب اندلاع مواجهة عسكرية يخشى كثيرون من أن تتطور إلى حرب أوسع، ويمر نحو خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران. وتصدّر السعودية والإمارات والكويت والعراق معظم نفطها الخام عبر المضيق، تماماً كما هي الحال بالنسبة لإيران.

في السياق ذاته، ارتدت أسعار الذهب والفضة بعد الخسائر المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه للتراجع للأسبوع الثاني على التوالي، ومحا التراجع العالمي في أسهم شركات التكنولوجيا وارتفاع قيمة الدولار معظم المكاسب التي حققها المعدنان النفيسان خلال فترة تعافٍ قصيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 4790.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0224، لكنه يتجه لتراجع أسبوعي 1.4 %، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 1.7 % إلى 4806.50 دولار للأوقية.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية بشكل عام عند 71.32 دولار للأوقية بعد انخفاضها 19.1 % في الجلسة السابقة، وهبطت في وقت سابق من اليوم 10 % لما دون مستوى 65 دولاراً مسجلة أدنى مستوى في أكثر من شهر ونصف.

وتتجه الفضة هي الأخرى لتسجيل خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، وانخفضت 16 % تقريباً، بعد أن تراجعت 18 % الأسبوع الماضي، في أكبر هبوط أسبوعي منذ عام 2011.

أخبار 24