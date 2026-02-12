ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس

شهدت بورصة أسواق محاصيل القضارف امس الاربعاء ارتفاعا في وارد واسعار محصول الذرة بجانب انخفاص في سعر قنطار حب البطيخ التسالي حيث بلغ الوارد من الذرة (28256) جوالًا، فيما انخفض سعر طن محصول حب البطيخ الى (1.5) مليون جنيه مقارنة مع مبلغ مليوني جنيه الايام الماضية وبلغ الوارد منه (11024) جوالًا.

وظل سعر قنطار السمسم في حالة ثبات واستقرار طوال الأسابيع الماضية على مبلغ (165) الف جنيه وبلغ الوارد منه (3659) جوالًا، فيما ارتفع سعر اردب الدخن الى مبلغ (250) الف للاردب.

وتورد سونا القضارف اسعار انواع الذرة وبحسب مؤشر اسعار سوق محصول القضارف، حيث ارتفع اردب الفتريتة الى (183) الف جنيه، والعكر (175) الف جنيه، والدبر (200) الف جنيه، وحريراي (180) الف جنيه، وودباكو (180) الف جنيه، والمقد (220) الف جنيه فيما ارتفع وارد محصول الدخن الى (2073) جوالًا.

سونا