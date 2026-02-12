الذهب يتراجع عن مكاسبه اليومية ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 %

اقتصاد وأعمال

قلصت أسعار الذهب مكاسبها مع نهاية معاملات اليوم (الأربعاء)، بعد ما حققت ارتفاعاً في وقت سابق، متأثرةً بارتفاع مؤشر قوة التوظيف في الولايات المتحدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 5058.2 ألف دولار للأوقية، بعدما ارتفع إلى 5118.4 ألف دولار في وقت سابق من الجلسة.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌تسليم إبريل 1% إلى 5081.9 ألف دولار للأوقية، بعد تسارع ‌نمو ⁠الوظائف في الولايات ⁠المتحدة في يناير وانخفض معدل البطالة إلى 4.3%.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 % إلى 83.04 دولار للأوقية، بعد انخفاضها بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.

2026/02/12