الذهب يتراجع عن مكاسبه اليومية ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 %
قلصت أسعار الذهب مكاسبها مع نهاية معاملات اليوم (الأربعاء)، بعد ما حققت ارتفاعاً في وقت سابق، متأثرةً بارتفاع مؤشر قوة التوظيف في الولايات المتحدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 5058.2 ألف دولار للأوقية، بعدما ارتفع إلى 5118.4 ألف دولار في وقت سابق من الجلسة.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم إبريل 1% إلى 5081.9 ألف دولار للأوقية، بعد تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير وانخفض معدل البطالة إلى 4.3%.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 % إلى 83.04 دولار للأوقية، بعد انخفاضها بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.
