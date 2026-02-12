الذهب يتراجع عن مكاسبه اليومية ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 %

قلصت أسعار الذهب مكاسبها مع نهاية معاملات اليوم (الأربعاء)، بعد ما حققت ارتفاعاً في وقت سابق، متأثرةً بارتفاع مؤشر قوة التوظيف في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 5058.2 ألف دولار للأوقية، بعدما ارتفع إلى 5118.4 ألف دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌تسليم إبريل 1% إلى 5081.9 ألف دولار للأوقية، بعد تسارع ‌نمو ⁠الوظائف في الولايات ⁠المتحدة في يناير وانخفض معدل البطالة إلى 4.3%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 % إلى 83.04 دولار للأوقية، بعد انخفاضها بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.

أخبار 24