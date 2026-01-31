سعر الدولار اليوم السبت 31-1-2026.. تغيرات محدودة

استقر سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 46.84 جنيه للشراء، 46.98 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 46.88 جنيه للشراء، 46.98 جنيه للبيع.

واستقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 46.85 جنيه للشراء، 46.95 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 46.78 جنيه للشراء، 46.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

46.84 جنيه للشراء.

46.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

46.88 جنيه للشراء.

46.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

46.88 جنيه للشراء.

46.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

46.78 جنيه للشراء.

46.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib”

46.85 جنيه للشراء.

46.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

47.03 جنيه للشراء.

47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

46.85 جنيه للشراء.

46.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

46.88 جنيه للشراء.

46.98 جنيه للبيع.

