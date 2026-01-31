استقرار سعر الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026 حالة من الاستقرار النسبي، بعد الهبوط الحاد الذي شهده السوق خلال الساعات الماضية وخسر فيه المعدن الأصفر نحو 700 جنيه خلال 24 ساعة، في واحدة من أعنف موجات التصحيح السعري، وسط حالة من الترقب والحذر في تعاملات المساء.

وكانت أسعار الذهب قد تعرضت لهبوط قوي ومفاجئ، إذ تراجعت الأسعار العالمية بنحو 7% خلال تعاملات أمس، ما دفع سعر الأونصة للانخفاض إلى قرابة 4997 دولارًا، لينعكس ذلك مباشرة على السوق المحلية، حيث فقد الذهب نحو 200 جنيه خلال اليوم، بينما بلغ إجمالي التراجع منذ أمس 700 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 7748 جنيهًا

عيار 21: 6780 جنيهًا

عيار 18: 5811 جنيهًا

الجنيه الذهب: 54240 جنيهًا

وجاء هذا التراجع الحاد مع كسر الذهب لمستويات دعم رئيسية تحت ضغوط بيعية واسعة في الأسواق المالية العالمية، في وقت اتجه فيه المستثمرون إلى إعادة ترتيب مراكزهم قبيل توقعات السياسة النقدية المقبلة، ما عزز من حدة التقلبات في الطلب على المعدن الأصفر بعد موجة ارتفاع غير مسبوقة شهدها خلال الأيام الماضية.

اليوم السابع