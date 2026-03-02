اجازة لائحة التصرف في الأراضي الزراعية بولاية كسلا

أجاز المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والتصرف في الاراضي ولاية كسلا في اجتماعه الاول برئاسة والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق رئيس المجلس اجاز لائحة التصرف في الاراضي الزراعية بالولاية للعام 2026 والتي تحكم النشاط في قطاعاته المختلفة ( المطري ـ البستاني ــ التروس) وذلك بعد نقاشات وأجرى بعض التعديلات على اللائحة.