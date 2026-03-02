بقيادة مناوي.. الكتلة الديمقراطية تعقد اجتماعاً قيادياً موسعاً

عقدت الكتلة الديمقراطية اليوم بحاضرة ولاية البحر الأحمر مدينه بورتسودان اجتماعا قياديا موسعا بحضور اغلب قيادات الكتله تم خلاله التداول حول النظام الأساسي وتطوير الهياكل التنظيمية لأكبر تحالف سياسي في البلاد.

رئيس اللجنة السياسية للكتلة وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي أشاد بالدور الكبير والمهم للصحافة والإعلام في نقل أنشطة الكتلة للمواطن مشيرا خلال تصريحات صحفية بفندق مارينا ببورتسودان عقب اللقاء ، أن التركيز الحالي ينصب على ترتيب البيت الداخلي للكتلة الديمقراطية.

قال الدكتور عبد العزيز عشر، عضو هيئة قيادة الكتلة، أن الاجتماعات التي استمرت لثلاثة أيام ناقشت التعديلات الجوهرية على النظام الأساسي.

وأكد “عشر” أن النظام الجديد يضبط العلاقات البينية ويحدد اختصاصات الأجهزة القيادية، والتي تشمل (مجلس القيادة، المجلس الرئاسي، والمجلس القيادي).

​وكشف عشر عن استحداث قطاعات تخصصية واسعة تشمل: (السياسي، العلاقات الخارجية، المهنيين، الأقاليم، الاقتصاد، الشؤون القانونية، السلام والنازحين، الثقافة والإعلام، وشؤون المرأة)، وتتفرع من هذه القطاعات نحو 25 أمانة لضمان تغطية كافة الملفات الوطنية والإنسانية.

فيما وصف القيادي بالكتلة الأمين داؤد اللقاء بـ “التأسيسي والموسع”، مشيراً إلى أن صياغة “النظام الأساسي الموسع” تهدف لاستيعاب القوى المنضوية تحت راية الكتلة حالياً ومستقبلاً.