الأمين العام لمجلس السيادة يلتقي سفير جمهورية تركيا لدى السودان

التقى الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن د.محمد الغالي علي يوسف، بالأمانة العامة للمجلس اليوم سفير جمهورية تركيا لدى السودان فاتح يلدز.

وأعرب الأمين العام لمجلس السيادة عن تقدير السودان حكومة وشعبا للأدوار التركية الداعمة للسودان في كافة المجالات.

وأوضح السفير التركي في تصريح صحفي أن اللقاء بحث المساهمات التي يمكن أن تقدمها تركيا في إعادة إعمار القصر الجمهوري القديم مشيراً إلى استعداد تركيا للعب دوراً كبيراً في إعادة الإعمار بالسودان.

وأشار سيادته إلى ما قامت به وكالة تيكا التركية سابقاً بترميم عدد من المباني في مدينة سواكن في إطار التراث الثقافي المشترك بين البلدين.

