تسليم الألواح الإلكترونية (tabs) للمستهدفين بمحو الأمية وتعليم الكبار بشرق الجزيرة

دشن الأستاذ خليل آدم ممثل المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة صباح اليوم بنادي العامل برفاعة تسليم الألواح الإلكترونية (tabs) للمستهدفين بمحو الأمية وتعليم الكبار للفئات العمرية 9-14 عاماً.

هذا وقد ثمن ممثل المدير التنفيذي جهود اليونسيف الممول للمشروع ومنظمة العطاش للسلام والتنمية على جهودهما في التعليم، مبيناً أن تعليم الكبار برنامج دولة ويدخل ضمن مطلوبات الخطط الإستراتيجية.

فيما أكد المنسق التقني للمشروع الاستاذ أسامة عبد الفضيل أن البرنامج يعمل وفق منهج وزارة التربية والتعليم ويستهدف من هم خارج المدارس وفق آلية استخدام الألواح الإلكترونية ثم يخضع الدارس للتقييم ثم إلحاقه بالمدرسة شاكراً الإدارة التنفيذية للمحلية ومجتمعها على مساندة ودعم المشروع وتهيئة البيئة لتنفيذه.

من جانبها ابانت مديرة محو الأمية وتعليم الكبار الأستاذة ماريا النصري أن البرنامج يستهدف 90 دارسًا ودارسة لالحاقهم بالتعليم مضيفة أن بالمحلية أربعة مراكز أخرى.

سونا