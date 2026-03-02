وزارة الصحة بالقضارف تتسلّم أدوية من منظمة الصحة العالمية

تسلّمت وزارة الصحة بولاية القضارف اليوم شحنة من الأدوية مقدّمة من منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع دعم المؤسسات الصحية، المنفذ عبر تجمع الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية (سابا)، ضمن أنشطة مشروع دعم المؤسسات الصحية المختارة استراتيجياً خلال الأزمة الحالية لضمان استمرارية تقديم الخدمة، والمموّل من المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية (ECHO).

ويأتي هذه الدعم تعزيزاً للجهود الرامية إلى دعم واستقرار الخدمات الصحية بالمرافق المستهدفة، والمساهمة في سد النقص في الإمدادات الطبية، بما ينعكس إيجاباً على جودة واستمرارية الخدمة المقدّمة للمواطنين.

وقد تم تخصيص الأدوية لعدد من المؤسسات الصحية شملت مستشفى القضارف التعليمي مستشفى محمد وسيد الخبير مركز صحي الملك بالإضافة إلى مستشفى السلام والذي يعد خارج نطاق المشروع.

وأعرب المدير العام لوزارة الصحة بالولاية د. أحمد الأمين آدم عن تقديره لهذا الدعم المتواصل الذي يسهم في تعزيز قدرة النظام الصحي على الإستجابة للاحتياجات المتزايدة وضمان إستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة واستقرار.

وأكد أن الشحنة احتوت على (301) مجموعة دوائية، سيتم توزيعها وفق خطة فنية مدروسة تضمن الإستفادة القصوى منها، بما يدعم تقديم الخدمات العلاجية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الصحي بالولاية.

سونا