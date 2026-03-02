مركز الملك سلمان يعيد تأهيل (9) محطات سقيا في مناطق شديدة الاحتياج بالشمالية

أهدى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عدد (9) مشاريع سقيا، في مناطق تشتد حاجتها إلى مياه الشرب النقية وتكتظ بالنازحين بالولاية الشمالية بمحليتي دنقلا والدبة، ويستفيد منها عشرات الآلاف من السكان والنازحين في مناطق (السليم قسم 3 غرب جنوب، حي مربع 22 مدينة دنقلا، أقدي وسط جنوب، الترعة، جناين الموز، السير، حمور المدارس تنقسي، بنقنارتي السوق، الملتقى السيال الخماسين).

وقد تم اختيار هذه المواقع بناء على زيارات ميدانية ومسوحات وفق معايير تراعي الأولويات، وجميع المواقع المستهدفة تشتد فيها الحاجة إلى مصادر مياه الشرب النقية وقد كانت ولا زالت من مناطق النزوح.

وتبرز أهمية المشروع في أنه يعيد تأهيل محطات سقيا في مدن وقرى كبيرة توقفت عن العمل بسبب بلوغ آبارها عمرها الافتراضي وتوقفها عن العمل، فقام هذا المشروع الضروري والذي من خلاله تم حفر آبار عميقة بديلة، وتركيب طلمبات جديدة وملحقتها وربط المياه المنتجة من البئر بشبكة المياه العامة، لسد الاحتياج لتلك الأحياء والقرى.

وقد أبدى سكان هذه المناطق سرورهم وفرحتهم وشكرهم المملكة العربية السعودية على هذا المشروع وعلى دعمها المتواصل للشعب السوداني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وللمتبرعين الذين جادوا بأموالهم لقيام هذا المشروع سائلين الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم وأن يتقبله منهم، مؤكدين أن هذا المشروع أقيم في مناطق شديدة الاحتياج، وسد حاجة كانت قائمة وبسببه توفرت وجد السكان حاجتهم من مياه الشرب النقية.

ويأتي هذا المشروع استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الضرورية للدول ذات الاحتياج وتوفير المياه الصالحة للشرب.

وشكر السكان والي الولاية الشمالية اللواء ركن (م) عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم و لمدير إدارة مياه الولاية المهندس عبد الناصر أحمد إبراهيم ولفريق العمل بالإدارة ولإدارات المياه بالمحليات على تعاونهم الكريم.

جدير بالذكر إن هذه المشروعات تحظى بمتابعة شخصية من س سفير المملكة العربية السعودية بالسودان الأستاذ علي حسن جعفر وتنفذ بواسطة منظمة الكفاءات للدراسات والتنمية البشرية.

سونا