رئيس مجلس السيادة يجري اتصالاً هاتفياً بملك البحرين

​ أجرى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اتصالاً هاتفياً بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضي المملكة الشقيقة.

​واطمأن رئيس مجلس السيادة خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في مملكة البحرين.

مؤكداً تضامن السودان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة قيادةً وشعباً.

وأعرب البرهان عن تمنياته للشعب البحريني بدوام السلام والأمن والاستقرار. مؤكداً على الحق المشروع لدولة البحرين في الدفاع عن أمنها وسيادتها.

​من جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن تقديره لموقف السودان الداعم لمملكة البحرين، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتمنى للقيادة السودانية بالنصر العاجل.

سونا