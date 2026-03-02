سنار توقّع عقداً لإعادة تأهيل كهرباء محطة مياه الدالي والمزموم

وقعت وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية سنار الأحد عقدا مع شركة الأنوار الهندسية لمعالجة وتأهيل كهرباء محطة مياه الدالي والمزموم بمنطقة ود النيل، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين واستدامة خدمات المياه بالولاية.

ووقّع العقد عن وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس حافظ بله إبراهيم وزير البنى التحتية.

فيما وقّع عن شركة الأنوار الهندسية الأستاذ عماد الدين محمد مدير الشركة ، في مراسم رسمية أقيمت بمباني الوزارة ظهر اليوم.

ويتضمن المشروع تركيب (12) عموداً كهربائياً جديداً تمتد من منطقة ود النيل إلى مرشح المزموم، بما يسهم في استقرار التيار الكهربائي وضمان كفاءة تشغيل المحطة.

ومن المتوقع انطلاق العمل خلال الأسبوع الجاري، على أن تستغرق عمليات التنفيذ ما بين يومين إلى أربعة أيام.

وأكد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة للارتقاء بخدمات المياه، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات الوطنية لتحقيق الاستدامة في الخدمات الأساسية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على خلق بيئة تعاونية تسهم في دعم التنمية الخدمية وتوفير الكهرباء وخدمات المياه للمواطنين بأقصى طاقة ممكنة.

مؤكداً اتفاق الطرفين على العمل المشترك لتعزيز التنسيق والتعاون مستقبلاً.