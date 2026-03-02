سياسية
قافلة صحية من الجزيرة لمدينة كادقلي
أكد الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي أمين عام حكومة ولاية الجزيرة ممثل الوالي أن الولاية تستشرف مرحلة التعافي واستكمال الإعمار .
وأعلن لدى وداعه الأحد للقافلة الصحية التي سيرتها الهيئة الشبابية للإعمار والتعافي الوطني بالولاية لمدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان استمرار جهود حكومة الولاية في التنمية والإعمار وتقديم الدعم للمتأثرين بالحرب تجسيداً لشعار (كل أجزائه لنا وطن) .
فيما أشاد الأستاذ حسن سليمان نورالدائم رئيس الهيئة الشبابية بالولاية بجهود حكومة الولاية في إغاثة المتأثرين بالحرب مبيناً أن القافلة تحتوي على أدوية ومواد صحية وملابس وأدوية من وزارة الصحة بالولاية.
سونا