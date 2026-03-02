قافلة صحية من الجزيرة لمدينة كادقلي

أكد الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي أمين عام حكومة ولاية الجزيرة ممثل الوالي أن الولاية تستشرف مرحلة التعافي واستكمال الإعمار .

وأعلن لدى وداعه الأحد للقافلة الصحية التي سيرتها الهيئة الشبابية للإعمار والتعافي الوطني بالولاية لمدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان استمرار جهود حكومة الولاية في التنمية والإعمار وتقديم الدعم للمتأثرين بالحرب تجسيداً لشعار (كل أجزائه لنا وطن) .