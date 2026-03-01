تدشين استخراج البطاقة القومية بمجمع الجوازات بشندي

دشن المدير التنفيذي لمحلية شندي الأستاذ الحاج بله أحمد سومي اليوم بمجمع السجل المدني والجوازات بداية العمل في استخراج البطاقة القومية.

بحضور قائد الفرقة الثالثة مشاه اللواء ركن شمس الدين موسى عبد الله ولجنة أمن المحلية.

وحيا المدير التنفيذي العاملين بإدارة السجل المدني وهم يعملون من أجل تقديم الخدمات للجمهور وتسهيل اجراءات القسيمة وشهادات الميلاد والرقم الوطني واستخراج الجوازات والبطاقة القومية.

واشار المدير التنفيذي إلى الأدوار الكبيرة للعاملين في إدارة السجل المدني خلال فترة حرب الكرامة وتقديم خدمات إستخراج الأوراق الثبوتية والجوازات للوافدين من الولايات المتأثرة من الحرب بعد خروج مجمعات خدمات الجمهور بولاية الخرطوم.

وأكد المدير التنفيذي التزام محليته بدعم إدارة السجل المدني حتي تقوم بدورها كاملا في خدمة الجمهور.

وأكد قائد الفرقة الثالثة مشاه بشندي اللواء ركن شمس الدين موسى عبدالله التزام الفرقة بدعم إدارة السجل المدني واستخراج الجوازات لتسهيل الخدمة المقدمة للجمهور .

وقال شمس الدين إن منسوبي السجل المدني والجوازات وفروا الخدمة للمواطنين من مختلف ولايات السودان في ظروف استثنائية بالغة التعقيد.

سونا