تدشين 1650 طن مساعدات إنسانية من تركيا وقطر للنازحين والعائدين بالولايات المختلفة

دشنت مفوضية العون الإنساني اليوم، 1650 طن من المواد الغذائية عبارة عن قافلة مساعدات إنسانية مقدمة منحة من حكومتي وشعبي قطر وتركيا للنازحين والعائدين بالولايات المختلفة.

وقالت مفوض العون الإنساني الأستاذة سلوى آدم بنية، في تصريحات صحفية خلال التدشين ببورتسودان السبت، إن القافلة تضم 33 شاحنة، كل منها تحمل 50 طن من المواد الغذائية تتجه إلى الولايات المختلفة.

وعبرت عن تقدير الحكومة لجهود تركيا وقطر ومواقفهما المشرفة تجاه البلاد، مبينة أن للدولتين مساهمات مستمرة في دعم السودان منذ قبل الحرب وحتى الآن.