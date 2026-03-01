رئيس مجلس السيادة الانتقالي يجري اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر ويطمئن على الأوضاع

أجرى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. اطمأن خلاله على الأوضاع بقطر على ضوء الاعتداءات الإيرانية السافرة عليها.

وأعلن البرهان وقوف السودان حكومة وشعباً مع دولة قطر الشقيقة في وجه العدوان الإيراني الذي تتعرض له.

مؤكداً تضامن حكومة السودان مع دولة قطر الشقيقة ودعمه اللامحدود لها في التصدي لهذا الاعتداء الغاشم.

مؤكداً على حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وشعبها وسيادتها على أراضيها.

وأعرب سيادته عن تمنياته لشعب قطر الشقيق بدوام الأمن والسلام والاستقرار.

سونا