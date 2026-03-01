إكتمال الاستعدادات لتوزيع فرحة العيد ودعم الأسر المتعففة بمحلية الخرطوم

كشفت محلية الخرطوم عن اكتمال الاستعدادات لتوزيع فرحة العيد ودعم الأسر المتعففة بالمحلية في إطار برنامج شهر رمضان المعظم للعام 1447 هجرية بالتنسيق مع ديوان الزكاة.

وأكد الاجتماع الموسع بالمحلية برئاسة المدير التنفيذي عبد المنعم البشير بحضور مدراء الادارات العامة والقطاعات والوحدات الإدارية اليوم عن استهداف فرحة العيد لعدد (474) أسرة بجانب الدعم النقدي المباشر لعدد (10) أسر متعففة.

إلى ذلك وجه الاجتماع مدراء الوحدات الإدارية وإدارة التنمية الاجتماعية بتوزيع الدعم وفقا للاسس والضوابط للمستحقين على أن يتم توزيع فرحة العيد بنفس ترتيبات توزيع فرحة الصائم والذي استهدف عدد (2290) أسرة خلال رمضان للعام الجاري.

مشددا على أن يكون المرشح للاستحقاق غير مضمن في كشوفات توزيع المساعدات السابقة.

