السفارة السودانية بالكويت تدعو الجالية لتوخي الحذر والالتزام بالتعليمات الأمنية

أصدرت السفارة السودانية بدولة الكويت تنويها لأفراد الجالية السودانية المقيمين بدولة الكويت دعتهم فيه إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الأمنية الصادرة عن الجهات الرسمية، مع تجنب الخروج إلا للضرورة القصوى لضمان سلامتهم.

الى ذلك اهاب مجلس الجالية السودانية بأفراد الجالية تجنب أي تجمعات أو فعاليات جماعية، والابتعاد عن القواعد والمواقع العسكرية و اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية الكويتية سائلا الله أن يحفظ دولة الكويت وشعبها والمقيمين على أراضيها ، وأن يديم عليها الأمن والأمان.

سونا