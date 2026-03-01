أمينة الشئون الاجتماعية بالشمالية تبحث مع منظمة سودان أقوى المشروعات المشتركة

بحثت أمينة الشئون الاجتماعية بالولاية الشمالية الاستاذة منال مكاوي بمكتبها اليوم مع منظمة سودان أقوى بحضور عدد من ادارات الشئون الاجتماعية البرامج والمشروعات المشتركة لاسيما مشروع قسائم لتوزيع الماعز على المستفيدين انطلاقا من محليات دنقلا والدبة ومروي وحلفا .

واكدت أمينة الشئون الاجتماعية بالشمالية أهمية اللقاء في تعزيز المشروعات ذات العلاقة بين الشئون الاجتماعية ومنظمة سودان أقوى .

من جانبه اكد مسؤول المنظمة بالشمالية اويس خيري انه تم الاتفاق على وضع آلية عمل مشتركة بين الجانبين لاختيار المستفيدين من المشروع ومخاطبة الجهات المعنية وضبط التنسيق والاجراءات اللازمة بالمحليات الأربعة.

سونا