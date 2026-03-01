سياسية

أمينة الشئون الاجتماعية بالشمالية تبحث مع منظمة سودان أقوى المشروعات المشتركة

2026/03/01
1772365323875

بحثت أمينة الشئون الاجتماعية بالولاية الشمالية الاستاذة منال مكاوي بمكتبها اليوم مع منظمة سودان أقوى بحضور عدد من ادارات الشئون الاجتماعية البرامج والمشروعات المشتركة لاسيما مشروع قسائم لتوزيع الماعز على المستفيدين انطلاقا من محليات دنقلا والدبة ومروي وحلفا .
واكدت أمينة الشئون الاجتماعية بالشمالية أهمية اللقاء في تعزيز المشروعات ذات العلاقة بين الشئون الاجتماعية ومنظمة سودان أقوى .
من جانبه اكد مسؤول المنظمة بالشمالية اويس خيري انه تم الاتفاق على وضع آلية عمل مشتركة بين الجانبين لاختيار المستفيدين من المشروع ومخاطبة الجهات المعنية وضبط التنسيق والاجراءات اللازمة بالمحليات الأربعة.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/03/01