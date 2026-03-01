وزير البنى التحتية بنهرالنيل يبحث مع مدير بنك السودان قيام فرع البنك بعطبرة

دعا المهندس سمير سعيد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية الى ضرورة مراعاة النواحي الجمالية والمواصفات الهندسية في مشروعات المؤسسات الجديدة بالولاية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه برئاسة الوزارة بعطبرة اليوم وفد بنك السودان المركزي برئاسة الاستاذ محمد أحمد العبد مدير عام البنك، بحضور عدد من قيادات البنك ،وتناول اللقاء الجهود التي تضطلع بها إدارة البنك لقيام فرع مدينة عطبرة .

وأكد وزير البنى التحتية على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لانفاذ المشروعات التنموية.

فيما أشار مدير عام البنك الى المنافسات الجارية بين العديد من الشركات في إخراج تصاميم للمشروع تعكس إهتمام الدولة بالبنك المركزي وتمييزه على سائر البنوك .

سونا