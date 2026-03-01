مركز الملك سلمان ينفذ مشروع (مبادرة مدد السودان 2026) لتوزيع المساعدات الإنسانية

ابتدر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع (مبادرة مدد السودان 2026)، ضمن مشروع إطعام رقم (5) لعام 1447هـ، حيث يستهدف المشروع 12 ولاية في البلاد.

ويحتوي المشروع على (700) شاحنة محمّلة بمساعدات إنسانية تشمل مواد غذائية ومواد إيواء، ليستفيد منها أكثر من (1.5) مليون شخص في السودان عبر ثلاثة شركاء وطنيين، في إطار جهود المركز المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف معاناة الأسر الأكثر احتياجاً.

وأوضح دكتور سراج الدين عبد الغفار مستشار منظمة إضافة ل(سونا) أن المركز خصص (40) شاحنة محمّلة بالسلال الغذائية لصالح مبادرة إطعام (5)، مضيفاً أن منظمة إضافة لمساعدات الكوارث والتنمية نالت نصيب (15) براداً بإجمالي (12,600) سلة غذائية، جرى توزيعها في خمس ولايات وفق خطة إنسانية محكمة راعت الأولويات الميدانية.

وقال إن الولايات المستهدفة تشمل البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية، بواقع (2,520) سلة غذائية لكل ولاية. وأشار إلى أنه في ولاية البحر الأحمر تم توزيع كامل الحصة بمحلية سنكات، كما اكتمل التوزيع بولاية كسلا بمحلية كسلا. وفي ولاية القضارف تم توزيع 420 سلة بمحلية المفازة و420 بمحلية الرهد و1,300 سلة ببلدية القضارف، فيما يجري استكمال توزيع 380 سلة بوسط القضارف.

وأوضح أنه فى ولاية نهر النيل اكتمل توزيع 2,520 سلة بمحلية الدامر، بينما تم توزيع 840 سلة بمحلية دلقو في الولاية الشمالية، وأنه يتواصل توزيع 1,680 سلة بمحلية مروي.

وأبان أن عمليات التوزيع نفذت بالتنسيق مع حكومات الولايات ومفوضيات العون الإنساني، حيث تم وضع الخطط التفصيلية وفق أولويات المحليات، بالتعاون مع إدارات الرعاية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأشد ضعفاً، بما في ذلك النازحين والأسر المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية، مع الحرص على عدم ازدواجية الاستفادة.

وقال إنه رغم النجاح الكبير في تنفيذ المشروع، واجهت العمليات بعض التحديات، أبرزها عدم كفاية السلال مقارنة بحجم الاحتياج المتزايد، إلى جانب توسع رقعة النزوح وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق وارتفاع تكاليف النقل.