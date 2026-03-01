اجازة لائحة التصرف في الأراضي الزراعية بولاية كسلا

اجاز المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والتصرف في الاراضي ولاية كسلا في اجتماعه الاول برئاسة والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق رئيس المجلس اجاز لائحة التصرف في الاراضي الزراعية بالولاية للعام 2026 والتي تحكم النشاط في قطاعاته المختلفة ( المطري ـ البستاني ــ التروس) وذلك بعد نقاشات وأجرى بعض التعديلات على اللائحة.

وكان المجلس في اجتماعه الاول بعد اجازة تكوينه من قبل مجلس الوزراء قد استعرض المهام والاختصاصات والقوانين الولائية المنظمة للاراضي السكنية والزراعية والاستثمارية بالاضافة إلى استعراض السياسات العامة لتخطيط الأراضي فضلا عن خطط المجلس للمرحلة المقبلة.

سونا