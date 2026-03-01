الاعلان عن اكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية للعام 2026

اعلنت اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية للعام 2026 م اكتمال كافة الاستعدادات لقيام امتحانات الشهادة السودانية داخل وخارج السودان في 13-4-2026 .

فيما اكدت اللجنة العليا قيام الامتحانات البديلة للطلاب اللاجئين في الفترة من 11مايو 2026 وحتى 21 مايو 2026م.

الى ذلك قدم اعلام لجنة غرفة طوارئ امتحانات الشهادة السودانية، ارشادت للطلاب تضمنت التذكير برقم الجلوس، والتأكد من حمل الاوراق الثبوتية، والادوات المكتبية، والالتزام بالوقت، وعدم دخول الطلاب لقاعة الامتحانات بالاجهزة الالكترونية .

سونا