مفوض العون الانساني بسنار يبحث مع وفد منظمة الهجرة الدولية التدخل في المستشفيات

2026/03/01
بحث مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى اليوم مع وفد منظمة الهجرة الدولية تنفيذ مشروع التدخل في عدد من المستشفيات بولاية سنار بتمويل من بنك التنمية الأفريقي.
وثمن بادى جهود منظمة الهجرة الدولية موجها بالإسراع في تنفيذ التدخل في المستشفيات.
وقال أن المفوضية ستقدم كل التسهيلات التي تمكن المنظمة من تنفيذ المشروع في المستشفيات المستهدفة مقدما صوت شكر لبنك التنمية الافريقي ومنظمة الهجرة الدولية لجهودهم تجاه قضايا المواطنين .
من جهتها أبدت مشرف فريق العمل لمنظمة الهجرة الدولية ملوك محمد سعيد استعدادهم للتدخل العاجل في المستشفيات المستهدفة بالمشروع التي تم التأمين عليها مع وزارة الصحة بولاية سنار باعتبارها الجهة الفنية مثمنة جهود مفوضية العون الانساني بسنار لتنسيقها العمل الإنساني بالولاية.

