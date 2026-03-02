صحة الخرطوم: قرارات هامة لمجلس الدواء الدائري لزيادة المنافذ وتوفير الخدمة للمواطنين

أكد مجلس إدارة صندوق الدواء الدائري برئاسة دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم الوزير المكلف على أن الصندوق يقدم خدمة تهدف لتوفير الدواء للمواطن في جميع المحليات بولاية الخرطوم، وشدد على عدم البحث عن الارباح والالتزام بتوفير الخدمة.

واصدر مجلس إدارة صندوق الدواء الدائري في اجتماعه رقم(1) للعام 2026 بحضور دكتور نوال بانقا مدير عام وزارة المالية الوزير المكلف والمدير العام لمجلس الدواء الدائري دكتور حافظ احمد محمد وأعضاء المجلس، قراراً يقضي بتشكيل لجنة لتحديد خارطة لتشغيل منافذ وصيدليات الدواء الدائري بالمستشفيات والمراكز الصحية طبقاً للحوجة والطلب بكل منطقة بالولاية، فيما أشار الاجتماع إلى عمل (313) منفذاً قبل الحرب، وكشف عن إعادة (44) مركزاً للخدمة تعمل حالياً بالولاية.

وقرر مجلس إدارة صندوق الدواء الدائري رفد صيدليات الصندوق بالكادر الصيدلي العامل بالمستشفيات والمراكز الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، في إطار توسيع الخدمة وإعادة تشغيل مزيد من المنافذ.

وناقش المجلس في الاجتماع أمكانية استقبال الشراكات الذكية مع شركات التأمين على مستوى تقديم الخدمات بالمستشفيات والمراكز.

وأعتمد المجلس إجراءات التسليم والتسلم بين المدير العام لصندوق الدواء الدائري السابق دكتور أمير حسن والمدير العام حالياً دكتور حافظ احمد طبقاً لتقارير والمستندات المعتمدة، وتضمن اجراءات التسليم والتسليم بين المدير العام لصندوق خلال فترة الحرب والطوارئ والمدير العام الآن.

خرطوم نيوز