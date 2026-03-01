وزير العدل يجتمع مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

على هامش مشاركته في أعمال الدورة (61) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اجتمع وزير العدل مولانا د. عبد الله محمد درف علي، مع السيدة ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحضور السيدة د. سليمى إسحق الخليفة شريف، وزيرة الدولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية، والوفد المرافق.

واستعرض الوزير خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في السودان، والجهود التي تبذلها الدولة في إعادة تأهيل مؤسساتها واستئناف أعمالها، لا سيما المؤسسات العدلية، إلى جانب المبادرات الوطنية المطروحة لتحقيق السلام، بما في ذلك خارطة الطريق ومبادرة السلام.

كما تناول جهود الحكومة في تعزيز الإمتثال للقانون الدولي الإنساني، ودور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً حرص السودان على تعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لاسيما في مجالات بناء القدرات، ولمّ شمل الأسر، ومعالجة القضايا الإنسانية المرتبطة بالحرب.

و تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية، حيث أكدت السيدة وزيرة الدولة أهمية إطلاع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها في المساعدة على الكشف عن مصير النساء والفتيات اللائي تعرضن للإختطاف والنقل القسري إلى مناطق سيطرة المليشيا المتمردة، وتسهيل التواصل مع أسرهن ولمّ شملهن بعائلاتهن.