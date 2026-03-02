والي الجزيرة يلتقي أعضاء جمعية الهلال الأحمر التركي

أكد الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلى والي الجزيرة بالإنابة أن تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية والمنظمات أسهم في تطبيع الحياة بالولاية .

وعبر الوالي لدى لقائه بمكتبه صباح الأحد أعضاء جمعية الهلال الأحمر التركي الزائر للولاية برئاسة جسور أوغلو عن إشادته بالدورالكبير الذي قامت به المنظمات في إستكمال جهود حكومة الولاية في تقديم الخدمات معلناً ترحيبه بزيارة الوفد وتعهد بتسخير كل الإمكانات لتحقيق أهداف الزيارة .

من جانبه أعلن ممثل جمعية الهلال الأحمر التركي أن برنامجهم لشهر رمضان في السودان يشتمل على توزيع 27500 سلة غذائية و2800 لبسة لفرحة العيد في كل الولايات .