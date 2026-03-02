لجنة أمن الخرطوم توجه بمراقبة تدفق وتوزيع سلعة الغاز

وجهت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير بمراقبة تدفق سلعة غاز الطبخ وانسياب التوزيع للأحياء السكنية بالتوازي مع الاستهلاك المرتفع للسلعة خلال شهر رمضان مع التحسب لامداد الغاز حسب مستجدات الأوضاع وتداعيات حرب الخليج بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

إلى ذلك اعتمدت اللجنة خطة إضافية لتأمين الأسواق بعد استعادة خدماتها وفي مقدمتها السوق الشعبي بالخرطوم حيث قررت تعزيز قوة قسم الشرطة داخل السوق واعتماد وجود ارتكاز ثابت في المدخل بجانب قيام اطواف أمنية مشتركة لضبط الظواهر السالبة.

كما وجهت اللجنة بقيام حملات وقائية مكثفة لضبط المتفلتين ومنتحلي صفة القوات النظامية وتحركات المركبات المشبوهة في إطار تعزيز العملية الأمنية.

إلى ذلك كشفت اللجنة عن استقرار الأوضاع الأمنية وخلو جميع اقسام الشرطة في دائرة اختصاص المحلية من الجرائم الخطرة بفضل الخطط الأمنية الوقائية الخاصة بشهر رمضان، مشيرة إلى تواصل التغطيات الأمنية لصلاة التراويح بجميع مساجد المحلية علاوة على الفعاليات التي انتظمت المحلية مؤخرا وشهدت حضور رسمي وجماهيري.

سونا