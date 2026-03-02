قال الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة الوزير المفوض لدى تدشين استعادة الخدمة بمركز الجزيرة للأشعة التشخيصية بمدني صباح اليوم بعد توقف استمر لعامين بسبب الحرب قال إن المركز سيضطلع بدوره كاملاً في تقديم خدمات الأشعة المقطعية.

وأبان أن عودة الخدمة تمثل خطوة كبيرة في مجال تعافي النظام الصحي وبداية مرحلة جديدة لإستعادة بقية الخدمات بالمركز ضمن جهود إعادة إعمار المؤسسات الصحية، مبينا أن استعادة الخدمة ستخفف معاناة المرضى في الحصول على الخدمات الصحية.

من جانبه لفت الدكتور جميل محمود جميل مدير الطب العلاجي الجهود المبذولة لإستعادة خدمة الرنين المغنطيسي في المرحلة المقبلة، وقال إن بداية العمل بالمركز سيخفف الضغط على مركز الجزيرة للإصابات ومركز الجزيرة لعلاج وتشخيص الأورام.

سونا