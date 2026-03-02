والي الشمالية يلتقي وفد لجنة منع التحصيل غير القانوني

التقى والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، بمكتبه اليوم، وفد اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني الزائر للولاية، وذلك بحضور أمين عام الحكومة الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، ومدير عام وزارة المالية والقوى العاملة الأستاذ أمير حسن البشير.

وأوضح مستشار عام وزارة العدل رئيس اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، المستشار محمد حاج آدم، أن زيارة الوفد للولاية الشمالية تأتي في إطار الجولة التي تنفذها اللجنة بالقطاع الشمالي، مبيناً أن الزيارة استهلت بالمناطق الحدودية مع ولاية نهر النيل، مروراً بمدينة حلفا، وصولاً إلى معبري أشكيت وأرقين.

وأشار إلى أن الوفد قدم تنويراً لوالي الولاية حول مهام واختصاصات اللجنة، لافتاً إلى أنها تضم ممثلين لوزارات العدل، والحكم الاتحادي والتنمية الريفية، والمالية، إلى جانب الأمن الاقتصادي، والشرطة، واتحاد أصحاب العمل.

وأكد رئيس اللجنة أن والي الشمالية أبدى استعداداً كاملاً للتعاون مع اللجنة، مشيراً إلى أن النقاشات التي تمت ستسهم في دعم جهود الولاية لإيقاف التحصيل غير القانوني وتعزيز الانضباط المالي.

