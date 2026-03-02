والي كسلا يعلن دعمه الكامل للمنهج المصاحب للتربية البيئية

التقى والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق الأزرق اليوم بأعضاء لجنة المنهج المصاحب للتربية البيئية والتنمية المستدامة بحضور قيادات تربوية وأكاديمية وممثلين للجهات ذات الصلة وذلك ضمن الجهود الرامية لتأسيس مشروع تربوي استراتيجي يخدم الولاية والسودان عمومًا.

وثمن الأستاذ عثمان عمر عثمان وزير التربية والتوجيه المكلف اهتمام الوالي بالمبادرات التعليمية، موضحًا أن المنهج المصاحب يمثل خطوة أساسية لبناء جيل واعٍ بقضايا البيئة، ويسهم في تأسيس مرحلة ما بعد الحرب عبر ترسيخ السلوك الإيجابي داخل المدارس والمجتمع.

من جانبها، أكدت البروفيسور أماني عبد المعروف مدير جامعة كسلا تبنّي الجامعة الكامل للمشروع واستعدادها للمشاركة عبر مراكز التدريب والدراسات البيئية. ووصفت المنهج بأنه نقلة نوعية في ربط التعليم بقضايا التنمية المستدامة.

وأوضح البروفيسور حاج حمد تاج السر رئيس اللجنة العليا للمنهج أن المشروع يضم نخبة من المختصين في مجالات البيئة والتربية من داخل وخارج الولاية، مؤكدًا أهمية دعم حكومة الولاية لتوفير المعينات التي تسهم في إنجاح التنفيذ.

واستعرض الأستاذ فخري فركاوي مقرر اللجنة أهداف المبادرة، مبينًا أن انطلاق المنهج من ولاية كسلا يمثل فرصة كبيرة للاستفادة من التنوع البيئي والموارد المحلية، داعيًا إلى تنظيم لقاء تفاكرى موسع يضم الجهات الحكومية والمنظمات والمجتمع لتعزيز الشراكة حول المشروع.

وقدم الدكتور عمر عبد الجليل رئيس لجنة وضع المنهج شرحًا حول المنهجية العلمية التي اعتمدت في إعداد المحتوى والاستفادة من تجارب إقليمية في بناء المناهج البيئية الحديثة.

وأكد الأستاذ إدريس محمد علي مفوض العون الإنساني رئيس اللجنة المالية دعم المنظمات للمشروع، مشيرًا إلى الاستجابة من عدد من الجهات لما يحمله البرنامج من أهمية استراتيجية للولاية.

من جانبه أشاد الوالي بجهود وزارة التربية وجامعة كسلا ولجنة المنهج، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الوعي وتغيير السلوك البيئي، ومعلنًا موافقته على إقامة اللقاء التفاكري المقترح لاطلاق المشروع في خطوة تعكس اهتمام حكومة الولاية بتعزيز الوعي البيئي والتربوي إلى جانب دعمه الكامل للجنة.

