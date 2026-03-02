الجالية السودانية بسويسرا تنظّم ليلة احتفالية كبرى على شرف زيارة سلطان عموم دار مساليت

نظمت الجالية السودانية في سويسرا بالتنسيق مع بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة ليلة احتفالية كبرى بالعاصمة السويسرية بيرن أمس على شرف زيارة السلطان سعد بحر الدين والوفد المرافق له، وقد أمّ الفعالية جمعٌ غفيرٌ من أعضاء ورموز الجالية وأسرهم.

خاطب الحضور الأستاذ نبيل عبدالوهاب ممثل الجالية مرحباً بالسلطان ووفده المرافق، ثم خاطبها السيد المندوب الدائم السفير حسن حامد الذي قدّم بدوره السيد السلطان سعد بحر الدين سلطان عموم دار مساليت، كما خاطبت الفعالية السيدة د. سليمى اسحق الخليفة وزيرة الدولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.

وقد شهدت الفعالية حواراً مباشراً بين السادة أعضاء الوفد وأفراد الجالية إمتد لساعاتٍ متأخرةٍ حول تداعيات الحرب الوجودية المفروضة على البلاد وما صاحبها من فظائع وتحديات مرحلة ما بعد هذه الحرب وما هو مطلوبٌ من أبناء وبنات السودان في دول المهجر.

سونا