‌‏القيادة المركزية الأميركية : الدفاعات الكويتية أسقطت مقاتلاتنا عن طريق الخطأ

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إسقاط ثلاث طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق الأراضي الكويتية بنيران صديقة.

وأكدت القيادة في بيان أن الدفاعات الجوية الكويتية أسقطت الطائرات عن طريق الخطأ.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل.

وفي وقت سابق، أظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط طائرة حربية قيل إنها أمريكية في الكويت، ونجاة طياريها اللذين قفزا بالمظلة.

من جهتها، قالت وكالة “تسنيم”، إن إيران أسقطت مقاتلة أمريكية في سماء الكويت، مؤكدة أن الطيارين قفزا بالمظلات.

المصدر: RT