إدراج المفتاح السوداني وتسجيل الجواز السوداني بالمنظمة العالمية للطيران المدني

تسلّم الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية، الاثنين، التقرير الختامي لعملية إدراج المفتاح السوداني وتسجيل الجواز السوداني لدى المنظمة الدولية للطيران المدني، وذلك من الفريق شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، بحضور الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة.

وأوضح رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أن التقرير تضمّن كافة العمليات والإجراءات الفنية والإدارية التي صاحبت عملية إدراج المفتاح السوداني وتسجيل الجواز منذ بدايتها وحتى اكتمالها، بما في ذلك الاشتراطات والمتطلبات الفنية المعتمدة دولياً.

وأشار إلى أن التقرير احتوى كذلك على الأنشطة المصاحبة التي تمت بمقر المنظمة، إلى جانب التوصيات المطلوب إنفاذها لضمان الاستفادة القصوى من تسجيل الجواز السوداني وإدراج المفتاح السوداني، لما لذلك من فوائد متعددة تنعكس إيجاباً على الوثائق السودانية، وعلى رأسها الجواز السوداني.