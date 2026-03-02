رئيس هيئة التوجية والخدمات يدشن استديو بث برنامج ساهرون التلفزيوني

دشّن رئيس هيئة التوجيه والخدمات برنامج ساهرون التلفزيوني من داخل استديوهات التلفزيون القومي السوداني بأم درمان، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الشرطة والإعلام في تعزيز الأمن المجتمعي ونشر الثقافة القانونية.

وقام السيد الفريق شرطة حقوقي عبدالفتاح عثمان محمد أحمد رئيس هيئة التوجيه والخدمات، يرافقه السيد اللواء شرطة د. خواض الشامي عبدالرحيم مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، والعميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، بزيارة إلى مباني التلفزيون القومي السوداني للوقوف على تجهيز استديو التسجيل والبث الخاص ببرنامج ساهرون. وكان في استقبالهم الأستاذ علي مبارك مدير التلفزيون القومي بالولاية، والأستاذ مستور آدم إسماعيل، والمخرج معاذ موسى.

وأكد رئيس هيئة التوجيه والخدمات خلال الزيارة أهمية تعزيز الشراكة بين الشرطة ووسائل الإعلام بصفة عامة، والتلفزيون على وجه الخصوص، لما له من دور محوري في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الجريمة، ونشر الثقافة القانونية، وإبراز إنجازات قوات الشرطة في مختلف المجالات.

وأوضح أن برنامج ساهرون يُعد من أقدم البرامج التلفزيونية الشرطية، وأن عودته للبث من استديوهات أم درمان تمثل دفعة قوية لبرامج التواصل مع المجتمع، ورسالة تؤكد استتباب الأمن بولاية الخرطوم.