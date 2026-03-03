وزير التربية يبحث ترتيبات وتجهيزات جلوس طلاب غرب كردفان لامتحان الشهادة الثانوية

بحث وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر، الاثنين، بمكتبه بأم درمان الترتيبات والتجهيزات لجلوس طلاب ولاية غرب كردفان لامتحانات الشهادة الثانوية 2026 والتنسيق مع الجهات المختصة لتجهيز مراكز امتحانات بولاية شمال كردفان.

جاء ذلك خلال لقائه وزير التربية والتوجيه بولاية غرب كردفان مهندس كرار عبد الهادي احمد الباشا، كما بحث اللقاء احتياجات الولاية من الاجلاس والكتاب المدرسي وتهيئة البيئة المدرسية، مستعرضاً احصائية للمعلمين والمدارس بالولاية.

واكد التهامي على دعمه ومساندته للولاية وتلبية أولوياتها واحتياجاتها مشيراً إلى متابعة الوزارة اللصيقة لطلاب الولاية النازحين بولاية شمال كردفان حيث شكلت لجنة قومية زارت جميع المدارس التي تأوي الطلاب النازحين بالولاية و رفعت اللجنة كافة الاحتياجات التي تخص المدارس.