التأمين الصحي بالنيل الأزرق ينظم مخيمًا علاجيًا للنازحين من الكرمك

وأكدت الدكتورة ثريا عباس، مدير إدارة الخدمات الصحية بالفرع، أهمية المخيم في احتواء الحالات الصحية المتدهورة للنازحين، مبينةً أن المخيم يشتمل على خدمة الطبيب العمومي، والمعمل، والصيدلية، وسيتم إضافة تخصصات أخرى، إلى جانب تحويل الحالات الحرجة لتلقي الخدمات المناسبة بمنافذ التأمين الصحي.

