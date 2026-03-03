سياسية
التأمين الصحي بالنيل الأزرق ينظم مخيمًا علاجيًا للنازحين من الكرمك
نظم الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع النيل الازرق، الاثنين، مخيما علاجيا بمعسكر الكرامة (4) للنازحين من محافظة الكرمك.
ويأتي المخيم العلاجي استجابةً للوضع الصحي والإنساني، وتعزيزًا للمسؤولية المجتمعية تجاه شرائح المجتمع المختلفة.
وأكدت الدكتورة ثريا عباس، مدير إدارة الخدمات الصحية بالفرع، أهمية المخيم في احتواء الحالات الصحية المتدهورة للنازحين، مبينةً أن المخيم يشتمل على خدمة الطبيب العمومي، والمعمل، والصيدلية، وسيتم إضافة تخصصات أخرى، إلى جانب تحويل الحالات الحرجة لتلقي الخدمات المناسبة بمنافذ التأمين الصحي.
سونا